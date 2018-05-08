На выставке икон в Софие Киевской представили работы 70 мастеров

На выставке в «Доме митрополита» на территории национального заповедника «София Киевская» 5 мая представили 180 икон 70-ти иконописцев из Украины и из-за рубежа.

Экспозиция открылась в рамках всеукраинской конференции «Икона сегодня», сообщает "Фома в Украине".

Организаторы мероприятий - Национальный союз иконописцев Украины и национальный заповедник «София Киевская».

В целом конференция, которая продлилась один день, объединила около 200 участников. Среди них - сотрудники заповедника, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, Центра экспертизы культурных ценностей, Национального музея украинского искусства, мастера живописной, шитой иконы, художник-монументалист из мастерской Киево-Печерской лавры.

Украинскую Православную Церковь представили преподаватели и студенты иконописных отделений Полтавской, Харьковской, Одесской духовных семинарий, Каменец-Подольской иконописной школы, иконописной школы Бачинского, молодой иконописной школы из г. Мелитополя «Зограф» и другие.

По словам организаторов, цель форума - наладить диалог между иконописцами, учеными и духовенством, который сейчас возникает эпизодически.

«На выставке представлены 180 икон и 70 иконописцев из Украины и из-за рубежа. Тут вы можете увидеть палитру из разных мастерских и разных школ, и государственных учебных заведений, и при монастырях, и при религиозных организациях. Если брать по регионам - из Львова, Харькова, Одессы, центральной Украины», - рассказал председатель Национального союза иконописцев Украины Владимир Костюк.

В программу форума вошли также мастер-классы и презентации. Благодаря этому, по словам организаторов, иконописцы смогли увидеть, как работают коллеги, а начинающие переняли опыт у старших мастеров.

Выставка икон продлится по 30 мая.