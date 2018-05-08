Одесские священники спели песни военных лет (видео)

Священники Одесской епархии УПЦ по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела ко Дню 9 мая записали песни военных лет. Популярные песни на украинском и русском языках исполнили протодиаконы Андрей Пальчук, Илья Маркив, Виталий Лазарев и другие, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

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