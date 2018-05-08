В Фейсбуке украинцы обсуждают новую коллекцию D&G с иконами на одежде

В Фейсбуке украинцы активно обсуждают коллекцию Dolce & Gabbana с иконами на одежде, которую презентовал всемирно известный бренд на неделе моды в Милане.

«Да что вы понимаете в моде. Вглядитесь в платье британской топ-модели Стеллы Максвелл», - написала у себя на странице Кристина Зеленюк.

Пользователи Фейсбук оставляют комментарии под постом Кристины.

Справка "УНИАН-Религии". Коллекцию с принтом икон на одежде итальянский дом моды «Dolce & Gabbana» презентовал на неделе моды, которая прошла в Милане 21 – 27 февраля.

Ранее, в 2013 году, D&G также презентовал коллекцию одежды, на которой была изображена византийская мозаика, в частности, иконы с ликами святых.