В Фейсбуке украинцы обсуждают новую коллекцию D&G с иконами на одежде
15:28, 08 мая 2018Общество
459
Скрин / facebook.com
В Фейсбуке украинцы активно обсуждают коллекцию Dolce & Gabbana с иконами на одежде, которую презентовал всемирно известный бренд на неделе моды в Милане.
«Да что вы понимаете в моде. Вглядитесь в платье британской топ-модели Стеллы Максвелл», - написала у себя на странице Кристина Зеленюк.
Пользователи Фейсбук оставляют комментарии под постом Кристины.
Справка "УНИАН-Религии". Коллекцию с принтом икон на одежде итальянский дом моды «Dolce & Gabbana» презентовал на неделе моды, которая прошла в Милане 21 – 27 февраля.
Ранее, в 2013 году, D&G также презентовал коллекцию одежды, на которой была изображена византийская мозаика, в частности, иконы с ликами святых.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter