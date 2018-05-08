Мэр Франковска предложил, чтобы вандал сам отремонтировал церковное имущество, которое он повредил

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил, чтобы юный вандал собственноручно отремонтировал уничтоженое им имущество церкви.

Как сообщает "Galka.if.ua", речь идет о случае, который произошел 5 мая, когда 18-летний парень на территории церкви, которая расположена на улице Витвицкого, разбил статуи, опрокинул скамейку и повредил ролеты.

О случае вандализма на еженедельном оперативном совещании доложил заместитель начальника управления патрульной полиции Андрей Тирон.

“5 мая к нам поступило сообщение, что в церкви по ул. Витвицкого, 30 неизвестный стучит в дверь. Когда полицейские прибыли на место происшествия увидели дебошира, который пытался убежать, однако ему это не удалось. Им оказался молодой человек 1999 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения”, – доложил Тирон.

Заслушав доклад городской голова Руслан Марцинкив предложил, чтобы вандал сам восстановил поврежденное имущество, а именно – повреждены ролеты, скамейку и статую Богородицы.

К слову, простой прохожий помог патрульным задержать вора. Городской голова пообещал вручить ему почетную грамоту.