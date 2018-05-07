Православная молодежь Киева помолилась на могиле Неизвестного солдата

21:58, 07 мая 2018
Общество
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Православная молодежь Киева помолилась на могиле Неизвестного солдата / lavra.ua

Во время заупокойной литии, которую совершил куратор курсов архимандрит Глеб, православная молодежь помолилась о всех погибших во Второй мировой войне, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры

/ lavra.ua

После молитвы у Могилы Неизвестного солдата участники «молодежки» направились в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, ознакомившись с его экспонатами в ходе экскурсии.

/ lavra.ua

В музейном комплексе все участники встречи также помолились об упокоении погибших во Второй мировой. 

/ lavra.ua

Отец Глеб обратился к собравшимся, рассказав о том, какое горе принесла война. 

«Она вошла в каждую семью, - сказал архимандрит, - не было такого дома, который не пострадал бы от того, что в стране шла война, не было такого дома, где не лились бы слезы женщин от того, что их отцы, мужья, дети не вернулись с поля боя. Подвиг тех, кто воевал за нашу страну, неоценим. Господь да упокоит всех тех, кто погиб на той страшной войне, кто уже отошел ко Господу, и да сохранит в здравии уже немногочисленных свидетелей и участников тех событий, которые имели место в нашей с вами истории», - сказал отец Глеб. 

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