Православная молодежь Киева помолилась на могиле Неизвестного солдата

В воскресенье, 6 мая, очередная встреча молодежи Киево-Печерской лавры прошла у Могилы Неизвестного Солдата в Парке Славы.

Во время заупокойной литии, которую совершил куратор курсов архимандрит Глеб, православная молодежь помолилась о всех погибших во Второй мировой войне, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

После молитвы у Могилы Неизвестного солдата участники «молодежки» направились в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, ознакомившись с его экспонатами в ходе экскурсии.

В музейном комплексе все участники встречи также помолились об упокоении погибших во Второй мировой.

Отец Глеб обратился к собравшимся, рассказав о том, какое горе принесла война.

«Она вошла в каждую семью, - сказал архимандрит, - не было такого дома, который не пострадал бы от того, что в стране шла война, не было такого дома, где не лились бы слезы женщин от того, что их отцы, мужья, дети не вернулись с поля боя. Подвиг тех, кто воевал за нашу страну, неоценим. Господь да упокоит всех тех, кто погиб на той страшной войне, кто уже отошел ко Господу, и да сохранит в здравии уже немногочисленных свидетелей и участников тех событий, которые имели место в нашей с вами истории», - сказал отец Глеб.