В Кафедральном соборе Луцка состоится лекция, посвященная донорству крови

В Кафедральном соборе Всех Святых Земли Волынской г. Луцка состоится лекция, посвященная донорству крови. Лекция руководителя социального проекта «Капля жизни», председателя общественной организации «Европейский город» Александра Плисецкого состоится при кафедральном соборе 9 мая, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ. Мероприятие будет посвящено вопросам донорства – волонтерству, популяризации донорства, формированию банка доноров. Начало лекции – в 19.30.

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