В Кафедральном соборе Луцка состоится лекция, посвященная донорству крови
21:40, 07 мая 2018Общество
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Мероприятие будет посвящено вопросам донорства / volyn.church.ua
В Кафедральном соборе Всех Святых Земли Волынской г. Луцка состоится лекция, посвященная донорству крови.
Лекция руководителя социального проекта «Капля жизни», председателя общественной организации «Европейский город» Александра Плисецкого состоится при кафедральном соборе 9 мая, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.
Мероприятие будет посвящено вопросам донорства – волонтерству, популяризации донорства, формированию банка доноров.
Начало лекции – в 19.30.
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