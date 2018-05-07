В Кафедральном соборе Луцка состоится лекция, посвященная донорству крови

21:40, 07 мая 2018
Общество
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Мероприятие будет посвящено вопросам донорства / volyn.church.ua

Лекция руководителя социального проекта «Капля жизни», председателя общественной организации «Европейский город» Александра Плисецкого состоится при кафедральном соборе 9 мая, сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Мероприятие будет посвящено вопросам донорства – волонтерству, популяризации донорства, формированию банка доноров.

Начало лекции – в 19.30.

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