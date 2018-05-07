Представители Украинского общества слепых посетили святыни Ровенщины

В начале мая группа из 24 представителей разных районов Ровненской организации УТОС, по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, совершила паломничество по святым местам Ровенщины.

Слепые и слабовидящие посетили Свято-Покровский женский монастырь в пгт. Гоща и Свято-Троицкий монастырь в г. Корец, сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.

"С душевным трепетом мы, люди с инвалидностью, увидели или почувствовали наяву настоящие твердыни веры. Именно здесь, в величественных и благодатных храмах, мы благодарно, благоговейно приклонялись к намоленным поколениями святыням – чудотворным иконам Божьей Матери – «Страдалицы», «Споручница грешных», афонским иконам, нетленным мощам святых отцов нашей земли", - рассказали паломники из Ровенской областной организации УТОС.