На Волыни произошел пожар в храме УПЦ, которому более 150 лет

В деревянной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, которая расположена в селе Буцин Старовыжевского района 6 мая произошел пожар.

Храм возведен в 1864 году, принадлежит религиозной общине УПЦ, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Волынской области.

Для ликвидации пожара были привлечены огнеборцы поселка Старая Выжевка и Ковеля, а также работники местной пожарной охраны сел Сераховичи и Дубечно. Всего было задействовано 5 пожарных автоцистерн и автолестница. Тушение пожара осуществлялось 8-ю ручными пожарными стволами и с помощью лафетного ствола, в связи с сильным задымлением работало три звена газодымозащитной службы.

Пожар ликвидировали в 17.33.

Удалось спасти от уничтожения огнем 80 % деревянного здания храма. Причина пожара устанавливается. Вероятно, это случилось вследствие неосторожного обращения с огнем.