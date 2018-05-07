В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ограблении монастыря УПЦ

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение об ограблении Свято-Пантелеймоновского монастыря УПЦ, который расположен на улице Академика Лебедева в столице.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, инспекторам, которые прибыли на указанный адрес, свидетели происшествия рассказали: незнакомец отверткой открыл ящик и завладел золотыми украшениями. Также они предоставили приметы злоумышленника.

За несколько минут на улице Метрологической патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию. Блюстители порядка остановили его и, в соответствии со статьей 34 Закона Украины “О Национальной полиции”, провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили украшения, скорее всего, украденные из обители.

Предполагаемого преступника доставили на место происшествия, очевидцы которого подтвердили, что именно это лицо совершило грабеж. Вскоре задержанный признался в преступлении.

Следовательно, все обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.