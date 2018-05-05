На Винниччине похоронили 19-летнего бойца АТО, который погиб под Авдеевкой
20:01, 05 мая 2018Общество
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Парень погиб 30 апреля / facebook.com/Memorybook.org.ua
Сегодня, 5 мая, в селе Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области провели в последний путь Александра Микитенко, 19-ти летнего бойца 95-й аэромобильной бригады.
Он погиб 30 апреля под Авдеевкою на востоке Украины, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
У погибшего остались родители и сестра / orthodox.vinnica.ua
Священники Украинской Православной Церкви во главе с благочинным протоиереем Михаилом Шикируном в храме преподобного Онуфрия Великого совершили отпевание новопреставленного Александра. После отпевания бойца отец Михаил выразил соболезнования родным и близким покойного.
На Винниччине похоронили 19-летнего бойца АТО, который погиб под Авдеевкою / orthodox.vinnica.ua
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