В Киево-Печерской лавре пройдет форум, посвященный актуальным вопросам биоэтики

Форум на тему «Биоэтические аспекты духовного и физического здоровья семьи и личности» состоится в Святой Успенской Киево-Печерской лавре в понедельник 14 мая.

Организатором мероприятия выступает Синодальный отдел УПЦ по делам семьи, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В рамках форума работы планируется обсудить такие вопросы:

– ювенальные технологии;

– гендерные программы;

– «Об этом» для детей дошкольных учебных заведений, образовательные нововведения;

– суррогатное материнство;

– ЭКО–оплодотворение;

– защита жизни нерожденных детей (профилактика абортов);

– трансплантология;

– эвтаназия;

– духовно-нравственное воспитание детей как фундамент здоровой семьи.

По словам организаторов, сегодня назрела необходимость создания условий для диалога между духовенством и специалистами, занимающимися вопросами семьи, медицины и биоэтики в Украине.

«Сегодня в некоторых сферах биомедицинской практики человек, на благо которого якобы направлен весь прогресс современной науки и технологий, сводится к уровню своего рода биологического материала, становится объектом манипуляции, — пишут они. — Например, человеческий эмбрион иногда рассматривается как рядовой объект научных исследований и экспериментов, включая генетические. Аналогичная ситуация возникает в случаях, когда из тела умершего человека изымаются внутренние органы без прижизненного согласия на это покойного или его родственников», - сообщают организаторы.

Краткий план работы форума:

9.00-09.30 — молебен о приумножении мира и любви в украмнских семьях;

9.30-10.00 — регистрация участников;

10.00-12.30 — открытие форума. Первое пленарное заседание;

12.30-13.00 — кофе-брейк;

13.00-15.00 — второе пленарное заседание. Подведение итогов.

15.00-17.00 — круглый стол руководителей епархиальных отделов УПЦ по делам семьи.

Желающие принять участие могут присылать заявки и тезисы докладов на e-mail: simyaicerkva@ukr.net.

Телефон для справок: 097-411-16-62.

Форум пройдет в актовом зале Лавры (корпус 45, Нижняя Лавра).