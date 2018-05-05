Националисты из "С14" ворвались в Голосеевский монастырь с нецензурной бранью и оскорбляли монахов

Группа молодчиков из националистической организации "С14" во главе с ее лидером Евгением Карасем 4 мая ворвались в Свято-Покровский Голосеевский монастырь Украинской Православной Церкви в городе Киеве и с нецензурной бранью набросились на монахов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, группа из около 20 мужчин ворвалась в обитель и начала оскорблять ее насельников. Видеоотчет визита в Голосеевский монастырь была выложена на странице организации «С14» в социальной сети Фейсбук.

«Как тебя звать, **чара? Как тебя звать, гнида? Потому что когда сменится власть, я приду к тебе», - с такими словами и нецензурной бранью начал приставать к насельникам монастыря лидер «С14» Евгений Карась.

Радикалы требовали от монахов, чтобы те «выдали» им местонахождение бразильца Рафаэля Лусварги, который по их информации входил в террористическую группировку ЛНР и жил в монастыре. После того, как им было сообщено, что человек, которого они разыскивают, в обители не находится, националисты начали громко оскорблять насельников монастыря.

Комментируя собственный визит в Голосеевский монастырь, Карась говорит, что «драки здесь уже не будет, но мне хотя бы их покошмарить и погнобить надо», после чего на камеру начинает выполнять свои «потребности», называя Украинскую Православную Церковь «борделем».

В конце визита радикалы сделали предупреждение монахам о том, что в дальнейшем они будут находиться под их пристальным наблюдением и в случае, «если они ослушаются», молодчики вновь нанесут им свой повторный визит.

Из Голосеевского монастыря радикалы направились к посольству Бразилии, вблизи которого они задержали бразильца Рафаэля Лусварги и провели по улицам Киева к зданию СБУ. Резюмируя свой видеоотчет в Голссеевский монастырь, Евгений Карась заявил: «Я сегодня очень много матерился, я наплевал на этого беса в черной униформе», а также сообщил, что несмотря на все, не собирается извиняться перед монахами.