Одесская епархия УПЦ поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы
21:12, 04 мая 2018Общество
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Сотрудники социального отдела Одесской епархии встретились в доме Офицеров с ветеранами Великой Отечественной / eparhiya.od.ua
Сегодня, 4 мая, накануне праздника Великой победы, сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ встретились в доме Офицеров с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Вооруженных сил и представителями ветеранских организаций города Одессы.
Председатель отдела протоиерей Павел Полещук от лица митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поздравил ветеранов с предстоящим праздником и каждому из них передал гуманитарную и материальную помощь, сообщает пресс-служба епархии.
Одесская епархия УПЦ поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы / eparhiya.od.ua
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