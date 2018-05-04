Одесская епархия УПЦ поздравила ветеранов с наступающим Днем Победы

Сегодня, 4 мая, накануне праздника Великой победы, сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ встретились в доме Офицеров с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Вооруженных сил и представителями ветеранских организаций города Одессы.

Председатель отдела протоиерей Павел Полещук от лица митрополита Одесского и Измаильского Агафангела поздравил ветеранов с предстоящим праздником и каждому из них передал гуманитарную и материальную помощь, сообщает пресс-служба епархии.