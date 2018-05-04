На Закарпатье освятили восстановленный 8-метровый поклонный крест, который в прошлом году сожгли вандалы

В четверг, 3 мая, архиепископ Феодор совершил освящение восстановленного поклонного креста, который сожгли вандалы в августе 2017 года, на самой высокой точке Перечинского района – Долине Руни.

В священнодействия приняли участие: духовенство, в частности священнослужители Перечинского благочиния, представители монашеских обителей епархии и властей, паломники, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Восьмиметровый крест сделан из железа и установлен на высоте 1486 метров.

Владыка Феодор выразил благодарность верующим жителям района за старания в восстановлении Креста Господня.

*8-метровый крест на Долине Руни был установлен 15 августа 2013 года, на высоте 1486 метров, в рамках празднования 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси.

17 августа 2017 года был совершен акт вандализма над поклонным крестом. Неизвестные лица срубили святыню, разрубив ее на куски и сожгли. Впоследствии, в начале сентября полицией были установлены лица вероятных вандалов, которые срубили и сожгли крест.