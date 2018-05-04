В Киеве помыли статуи святых княгини Ольги, Андрея Первозванного и Кирилла и Мефодия (видео)

В Киеве помыли статую славной киевской правительницы - святой княгини Ольги, а заодно и трех ее соседей - святого апостола Андрея Первозванного и родителей славянской азбуки - святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Статуи оказались капризными - даже экологическое мыло им не подошло, сообщает ТСН.