В Запорожье состоится молодежный турнир по гиревому спорту на кубок Андрея Первозванного

В манеже СК «Мотор Сич» города Запорожье 5 мая состоится IV турнир по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного среди воспитанников воскресных школ, детей, девушек и юношей Запорожской епархии УПЦ.

Молодежь будет оспаривать звание сильнейшего в трех возрастных и двенадцати весовых категориях, сообщает пресс-служба епархии.

Кубок, впервые проведенный в 2015 году исключительно в границах Запорожской епархии, спустя год обрел достаточную известность и популярность среди других епархий Украины.

Турнир проходит под патронатом Запорожской епархии УПЦ.

Главный судья соревнований: заслуженный мастер спорта Украины Л. А. Черепаха.

Целью и задачами турнира является чествование имени апостола Андрея Первозванного, совершенствование и распространение любительского гиревого спорта среди прихожан Запорожской епархии УПЦ, а также улучшение спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди воспитанников воскресных школ.