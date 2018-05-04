Главный капеллан УПЦ поздравил шепетовских зенитчиков с годовщиной основания полка

Во вторник, 1 мая, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил Шепетовский зенитно-ракетный полк по случаю 58-й годовщины со дня его основания.

Празднование в легендарной части, которая неоднократно признавалась лучшей в ВСУ, начали с молебна, который совершил владыка Августин. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт kapelan.org.ua.

В торжествах приняли участие госслужащие, ветераны воинской части и родственники военнослужащих.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине. Также митрополит Августин молился и за упокой воинов, павших в зоне боевых действий. В конце клирики Шепетовской епархии УПЦ окропили военных святой водой.

После молитвы митрополит Августин обратился к собравшимся с приветственным словом.

«Вашу работу я знаю изнутри, ведь не первый год переживаю потребностями военных. Мне приходилось быть и в зоне АТО, общаться и поддерживать воинов. Наша епархия, наша Церковь заботятся о военных в госпиталях, – подчеркнул Владыка. – Действительно, вам выпала тяжелая судьба: жить в время, когда страна находится в состоянии войны. Поэтому восхищаюсь вашим профессионализмом, склоняю голову перед вашей смелостью и призываю на всех вас Божие благословение».

Митрополит Августин вручил церковные награды руководителям Шепетовского зенитно-ракетного полка: Рябку Сергею Ивановичу и Зайчуку Александру Дмитриевичу. После этого состоялся торжественный парад военнослужащих по случаю празднования годовщины полка. Владыку ознакомили с военной техникой из арсенала вооружения полка.