Матери погибших военнослужащих помолились за своих сыновей в Почаевской лавре

Делегация от Комитета солдатских матерей воинов, погибших в АТО «Криворожье» с 26 по 30 апреля совершила паломничество к Горе Почаевской.

Вместе с монахами обители криворожские паломники помолились за панихидой об упокоении воинов-земляков, которые погибли на востоке Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии.

Поездка состоялась по благословению митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема и при содействии городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

«Во время паломнической поездки солдатские матери и вдовы погибших получили утешение в своей скорби и огромную духовную радость от прикосновения к великим святыням», - отмечают организаторы.

Сразу по прибытию в Свято-Успенскую Почаевскую лавру группа паломников поклонилась святым мощам преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, святой стопе Пресвятой Богородицы, иконе Божьей Матери Почаевская. Студенты Почаевской семинарии провели экскурсию и ознакомили гостей с историей Лавры и ее святынь.

В последующие дни криворожане приняли участие в богослужениях, посетили святой источник Праведной Анны. На обратном пути паломники поклонились святыням Свято-Духовского мужского монастыря.