На Черниговщине на грани разрушения 300-летняя церковь, построенная без гвоздей

На Черниговщине, в поселке Седнев, рядом с усадьбой Лизогубов, находится на грани разрушения уникальный памятник.

Как сообщают «Факты ICTV», это Георгиевская церковь, которой более 300 лет. Возведена она без единого гвоздя, и только из дерева.

Финансирование национальных памятников в Украине осуществляется достаточно вяло. Неизвестно даже точное количество исторических сооружений, которые надо восстанавливать.

Следовательно, на государственном уровне сначала надо выяснить, какие именно объекты требуют ремонта. Затем подготовить смету расходов. Деньги могут выделить международные организации, например ЮНЕСКО. И пока государственные деятели решат, что делать с уникальным достоянием украинской культуры, тысячи памятников по всей стране разрушаются и исчезают навсегда.