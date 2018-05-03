В июне состоится всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей

В Киеве 2 июня тысячи граждан соберутся для участия в ежегодной всеукраинском шествии в защиту прав детей и семей, которая пройдет под лозунгом: «Счастливая семья – здоровая Украина!».

Цель шествия – обратить внимание общества и власти на нравственные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей, сообщает официальное интернет-представительство ВСЦиРО.

Сбор всех желающих присоединиться к шествию начнется в 9.45 на Софийской площади в Киеве, где состоятся праздничный концерт и развлечения для детей. После этого с 11.00 участники шествия во главе с главами Церквей и религиозных организаций пройдут по центру столицы к площади Конституции возле Верховной Рады.

В этом году всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей состоится уже в третий раз. Акция проводится по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке общественных и благотворительных организаций Украины.

Согласно данным последних социологических исследований 98,6 % украинцев поставили семью на первое место своих жизненных приоритетов. В то же время семья является наибольшей ценностью для украинцев среди всех других социальных и личных благ (данные Центра Разумкова).