В Крыму работники МЧС и духовенство восстановили сломанный православный крест на горе Чатыр-Даге

Сотрудники МЧС и представители духовенства 1 мая совершили восхождение на гору Эклизи-Бурун для реконструкции православного креста находящегося на высоте 1527 метров на вершине плато Чатыр-Даг.

Об этом сообщает Кafanews.com.

Напомним, в начале апреля неизвестные спилили православный крест, установленный на вершине горы Чатыр-Даг, недалеко от Алушты.

Название горы имеет смешанное тюркско-греческое происхождение и переводится как «Церковный мыс» (εκκλησıα – «церковь» в переводе с греческого, burun – «мыс» в переводе с крымскотатарского). На ней находятся практически уничтоженные развалины греческой церкви, называвшейся Панагия (Παναγıα – «Всесвятая»), куда греки раз в году восходили многолюдным ходом для молитв.

Православные люди издавна ставят поклонные кресты, которые символизируют надежду на Божию помощь и защиту, на возвышенностях, у въездов в города и селения, на пересечениях дорог.