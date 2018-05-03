Во Львове в День города представители разных конфессий организуют совместную экуменическую молитву

По традиции, ежегодно во время празднования Дня города организуют совместную экуменическую молитву представителей духовенства различных христианских конфессий за Львов и львовян.

В воскресенье, 6 мая, такая совместная молитва состоится на проспекте Свободы возле фигуры Божией Матери, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Нынешняя традиционная экуменическая молитва в День города уже во второй раз состоится возле фигуры Божией Матери на проспекте Свободы. Для всех львовян и гостей нашего города это уникальная возможность духовного единения во времени судьбоносных испытаний.

Несмотря на все трудности, войну и потери, украинский народ до сих пор не лишился надежды на освобождение от всех врагов и на справедливость. Молитва ко Дню города в очередной раз соберет христиан всех конфессий Львова как одну большую семью, чтобы в особый способ обратиться к Господу и просить благополучия для своего города и государства, о новой надежде для каждого из нас и мирного будущего», – отметил Петр Залуга, работник управления внутренней политики ЛГС, соорганизатор события.

Начало - 6 мая в 15.00.