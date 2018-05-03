В интернете появились новые фотографии затопленной церкви на Киевщине

При создании Каневского водохранилища в 1972 году было затоплено несколько сел в окрестностях Ржищева. На месте бывшего села Гусинцы сохранилась полузатопленная Спасо-Преображенская церковь с колокольней.

Построена местным помещиком Гусинским в 1812 годах. (По другим данным в 1822 г).

Добраться до него летом можно только по воде, а зимой была возможность подойти по льду с противоположной от Ржищева берега Днепра (сложный подъезд через лес).

Долгое время церковь оставалась полуразрушенной. В 2009 году начались берегоукрепительные работы, подъем уровня острова и реконструкция храма. В настоящее время идут внутренние отделочные работы.

Длинный мост связывает остров с берегом, где недавно был основан Николаевский монастырь-скит. Летом можно организовать поездку на остров на моторной лодке от Ржищевского причала.

Адрес: Киевская область, с. Гусинцы.

"Свідок".