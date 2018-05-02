На Киевщине перезахоронили 84 бойца Второй Мировой войны

На Киевщине, в с. Ходоров Мироновского района, 27 апреля была проведена торжественная церемония перезахоронения останков воинов, которые погибли в годы Второй Мировой войны.

Ежегодно члены поисковой организации «Поиск» Белоцерковского района находят новые незахороненные останки солдат, которые потом хоронят с почетом в общей могиле. В этом году были найдены и перезахоронены останки 84-х безымянных воинов в Мироновском районе, сообщает сайт города Буча.

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и духовенство района приняли участие в перезахоронении останков воинов. После официальной части памятного мероприятия священники отслужили заупокойную литию и сопровождали гробы с останками воинов к месту захоронения. Присутствующие возложили на могилы венки и цветы.

Из всех 84 бойцов идентифицировать удалось лишь одного. Во время мероприятия главой администрации была передана медаль «За отвагу», которой был награжден сержант, командир орудийного расчета 1129 стрелкового полка 337 стрелковой дивизии, грузин – Аркадий Спиридонович Долидзе, который согласно архивным записям погиб 5 сентября 1943 года во время боев на Букринском плацдарме. Медаль вручили секретарю посольства Грузии в Украине Ираклию Рогави для дальнейшей передачи племянникам погибшего.