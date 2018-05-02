В Киеве полицейские задержали молодого мужчину, который похитил из церкви кадило и Евангелие

В Киеве полицейские задержали мужчину, который обокрал церковь

Злоумышленника задержали сразу после совершения преступления. Начато уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции города Киева.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в храм по улице Крайней забежал неизвестный мужчина, который похитил кадило, ладан и Евангелие.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Его доставили в Деснянское управление полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.