Семьи погибших военнослужащих Одессы получили материальную помощь от Одесской епархии УПЦ

20:22, 01 мая 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

Сегодня, 1 мая, сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ во глава с ее председателем протоиереем Павлом Полещуком посетили семьи погибших военнослужащих при исполнении своих обязанностей.

Семьи погибших военнослужащих получили материальную помощь и продукты питания, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Также сообщается, что одна из семей обратилась в социальный отдел за помощью в ремонте жилой квартиры, так как квартира находится в аварийном состоянии.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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