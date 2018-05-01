Семьи погибших военнослужащих Одессы получили материальную помощь от Одесской епархии УПЦ

Сегодня, 1 мая, сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ во глава с ее председателем протоиереем Павлом Полещуком посетили семьи погибших военнослужащих при исполнении своих обязанностей.

Семьи погибших военнослужащих получили материальную помощь и продукты питания, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Также сообщается, что одна из семей обратилась в социальный отдел за помощью в ремонте жилой квартиры, так как квартира находится в аварийном состоянии.