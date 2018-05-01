Семьи погибших военнослужащих Одессы получили материальную помощь от Одесской епархии УПЦ
20:22, 01 мая 2018Общество
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Сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ посетили семьи погибших военнослужащих / eparhiya.od.ua
Сегодня, 1 мая, сотрудники социального отдела Одесской епархии УПЦ во глава с ее председателем протоиереем Павлом Полещуком посетили семьи погибших военнослужащих при исполнении своих обязанностей.
Семьи погибших военнослужащих получили материальную помощь и продукты питания, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Также сообщается, что одна из семей обратилась в социальный отдел за помощью в ремонте жилой квартиры, так как квартира находится в аварийном состоянии.
Семьи погибших военнослужащих получили материальную помощь от Одесской епархии УПЦ / eparhiya.od.ua
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