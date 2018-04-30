Индийский кардиохирург Нареш Трехан посетил Киево-Печерскую лавру

Индийский потомственный кардиохирург Нареш Трехан, получивший широкое мировое признание, посетил Киево-Печерскую лавру.

Во время посещения Лавры кардиохирург встретился с наместником обители, митрополитом Павлом, с которым обсудил актуальные вопросы современной медицинской сферы, сообщается на официальном сайте Киево-Печерской лавры.

В беседе с индийским гостем наместник поделился своими планами по воссозданию больничного корпуса при лавре.

«Я не понаслышке знаю об отношении врачей Вашей страны ко всем людям, которые нуждаются в помощи. Вы исполняете заповеди Божьи, помогая человеку в тяжелые моменты его жизни. В Лавре также была больница до 1918 года. Сейчас ведутся работы по воссозданию больничного корпуса, и с Божьей помощью, надеюсь, у нас это получится», - сказал владыка Павел.

В свою очередь доктор поделился своим опытом работы в медицинской сфере и предложил помощь в лечении тех больных, которые в этой помощи уже нуждаются.

«Религия, вера помогает человеку стать на правильный путь, помогает ему быть правильным. Мы это уважаем, и поэтому мы здесь и мы с Вами. Мы стараемся общаться с людьми, которые делают такие добрые дела, и очень рады сейчас как общению с Вами, так и тому, что находимся в таком значимом, великом и святом месте, как Киево-Печерская лавра», - отметил Нареш Трехан.