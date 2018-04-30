В Черкассах мужчина ограбил женщину в церкви

Патрульные задержали мужчину, который ограбил жительницу Черкасс.

На днях женщина пришла в церковь и оставила свои вещи без присмотра во время молитвы. Тогда ее сумка стала легкой добычей для злоумышленника, сообщает "Крапива" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасс.

Свидетели видели, как он убегал с украденным в сторону улицы Железняка и предоставили полицейским ориентировку. Патрулируя прилегающую территорию в поисках похожего по описанию, инспекторы его обнаружили. Увидев служебный автомобиль, мужчина резко изменил направление движения, чем поведение сразу вызвало определенные подозрения у правоохранителей.

Остановив для проверки, у него обнаружили документы потерпевшей впоследствии, гражданин признался в содеянном и сообщил, где спрятал украденные вещи. Сейчас задержанным занимаются сотрудники Черкасского отдела полиции, которые расследуют детали дела.