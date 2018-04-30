В Черкассах мужчина ограбил женщину в церкви

13:11, 30 апреля 2018
Общество
108
Черкасчанку ограбили в церкви / иллюстративное фото, telegraf.com.ua

На днях женщина пришла в церковь и оставила свои вещи без присмотра во время молитвы. Тогда ее сумка стала легкой добычей для злоумышленника, сообщает "Крапива" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасс.

Свидетели видели, как он убегал с украденным в сторону улицы Железняка и предоставили полицейским ориентировку. Патрулируя прилегающую территорию в поисках похожего по описанию, инспекторы его обнаружили. Увидев служебный автомобиль, мужчина резко изменил направление движения, чем поведение сразу вызвало определенные подозрения у правоохранителей.

Остановив для проверки, у него обнаружили документы потерпевшей впоследствии, гражданин признался в содеянном и сообщил, где спрятал украденные вещи. Сейчас задержанным занимаются сотрудники Черкасского отдела полиции, которые расследуют детали дела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter