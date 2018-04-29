Около 400 детей из разных уголков Украины приняли участие во Всеукраинской олимпиаде знатоков Библии

17:51, 29 апреля 2018
Общество
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/ orthodox.vinnica.ua

Это событие собрало около 400 детей из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

Общая тема олимпиады «Юные знатоки Библии-2018» - «Христианство – духовный выбор украинского народа».

Цель олимпиады – воспитывать молодое поколение на духовно-нравственных ценностях Священного Писания, повышение интереса детей и молодежи к систематическому чтению Библии и ее использованию в повседневной жизни.

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