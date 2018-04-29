Около 400 детей из разных уголков Украины приняли участие во Всеукраинской олимпиаде знатоков Библии
17:51, 29 апреля 2018Общество
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Общая тема олимпиады этого года - «Христианство – духовный выбор украинского народа» / orthodox.vinnica.ua
В пятницу, 27 апреля, на базе Острожской Академии состоялась ХІ Всеукраинская олимпиада "Юные знатоки Библии".
Это событие собрало около 400 детей из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
Общая тема олимпиады «Юные знатоки Библии-2018» - «Христианство – духовный выбор украинского народа».
Цель олимпиады – воспитывать молодое поколение на духовно-нравственных ценностях Священного Писания, повышение интереса детей и молодежи к систематическому чтению Библии и ее использованию в повседневной жизни.
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