Около 400 детей из разных уголков Украины приняли участие во Всеукраинской олимпиаде знатоков Библии

В пятницу, 27 апреля, на базе Острожской Академии состоялась ХІ Всеукраинская олимпиада "Юные знатоки Библии".

Это событие собрало около 400 детей из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

Общая тема олимпиады «Юные знатоки Библии-2018» - «Христианство – духовный выбор украинского народа».

Цель олимпиады – воспитывать молодое поколение на духовно-нравственных ценностях Священного Писания, повышение интереса детей и молодежи к систематическому чтению Библии и ее использованию в повседневной жизни.