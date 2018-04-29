Греческая делегация с паломническим визитом посетила Свято-Николавеский храм Килии

Греческая делегация из города Фарсалы во главе с мером Арис Карахалиосом в сопровождении мера и администрации города Килия Одесской области 26 апреля с паломническим визитом посетила Свято-Николавеский храм.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, этот храм первоначально строили именно греки.

Благочинный храмов Килийского округа протоиерей Михаил Пвлишин встретил гостей и провел экскурсию по старинному храму.

После экскурсии был отслужен молебен и, испросив благословения, члены греческой делегации сами пропели тропарь Воскресению Христову на их родном языке.

Затем мер города Фарсалы подарил храму памятную книгу и диск с историей их города. В напоминание о храме настоятель протоиерей Михаил Павлишин также подарил грекам памятную фотографию храма.