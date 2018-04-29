Греческая делегация с паломническим визитом посетила Свято-Николавеский храм Килии

10:44, 29 апреля 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

Греческая делегация из города Фарсалы во главе с мером Арис Карахалиосом в сопровождении мера и администрации города Килия Одесской области 26 апреля с паломническим визитом посетила Свято-Николавеский храм.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, этот храм первоначально строили именно греки.

/ eparhiya.od.ua

Благочинный храмов Килийского округа протоиерей Михаил Пвлишин встретил гостей и провел экскурсию по старинному храму.

После экскурсии был отслужен молебен и, испросив благословения, члены греческой делегации сами пропели тропарь Воскресению Христову на их родном языке. 

/ eparhiya.od.ua

Затем мер города Фарсалы подарил храму памятную книгу и диск с историей их города. В напоминание о храме настоятель протоиерей Михаил Павлишин также подарил грекам памятную фотографию храма.

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