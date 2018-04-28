В селе на Киевщине открыт и освящен памятник жертвам Чернобыльской трагедии

В 32-ю годовщину Чернобыльской трагедии, 26 апреля, в селе Зазимье на Киевщине по инициативе общественной организации "Чернобыльский Спас" за средства сельской общины был открыт и освящен памятник жертвам трагедии.

В мероприятии приняли участие сельский глава, духовенство храма в честь Воскресения Христова села Зазимье, учителя, школьники, представители общественной организации "Чернобыльский Спас", жители села, сообщает пресс-служба Бориспольской епархии УПЦ.

Во время мероприятия были награждены ценными подарками жители села, которые были ликвидаторами последствий трагедии.

Перед освящением памятника к собравшимся со словом обратился настоятель зазимского храма протоиерей Александр Генераленко, который рассказал свои воспоминания о Чернобыльской аварии.

После освящения клирик храма протоиерей Анатолий Слинько совершил литию за "пожарных, спасателей и всех, от катастрофы Чернобыльской до смерти уязвленных" и молитвенно вознес Вечную память.

Затем в Зазимской школе был проведен реквием в память о Чернобыльской аварии.