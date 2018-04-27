На Тернопольщине предприниматель построил церковь на месте склада с ядохимикатами

22:04, 27 апреля 2018
Общество
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/ business-companion.te.ua

На территории, где теперь стоит церковь святых Петра и Павла, был склад ядохимикатов и стены здания и земли под ней на несколько метров были пропитаны ядом. Об этом сообщает "Depo.Тернополь".

Желание построить церковь в селе Малая Плавучая Козовского района возникло у директора тернопольской строительной фирмы Богдана Завития после того, как ему приснился странный сон.

По словам предпринимателя, во сне он приехал в свое родное село Малая Плавучая и начал возводить храм. И не где-нибудь, а на месте старого костела, где десятки лет хранились ядохимикаты.

Мужчина проникся увиденным во сне и воспринял это как знак. Решение пришло сразу - будет возводить храм на месте костела. Польская община, которой принадлежало здание, согласилась, ведь никто бы другой не взялся за такую работу - слишком много средств и усилий нужно было приложить, чтобы обезопасить это место от зловонного запаха, а землю освободить от яда.

Вскоре мужчина действительно прислал технику в село и работники строительной фирмы вывезли с места, где был в костеле склад, тонны отравленной земли, строительных отходов. А через три года на этом месте выросла церковь.

Богдан Завитий не ограничился этими работами. Облагородил территорию старого кладбища, построил возле храма колокольню. Также на территории церкви построили станции Крестного пути.

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