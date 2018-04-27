Футболист Владислав Ващук раздал в Киево-Печерской лавре мячи со своим автографом
19:49, 27 апреля 2018Общество
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Футболист Владислав Ващук передал семинаристам футбольные мячи с собственным автографом / lavra.ua
В социальном отделе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры появилось необычное пожертвование, предназначенное любителям футбола.
Известный украинский футболист Владислав Ващук передал в лавру футбольные мячи с собственным автографом. Их вручили студентам КДАиС - футбольным болельщикам, а также тем родителям, которые приходят за помощью в отдел социального служения Лавры, в качестве сувенира их детям, сообщается на сайте обители.
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