Футболист Владислав Ващук раздал в Киево-Печерской лавре мячи со своим автографом

В социальном отделе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры появилось необычное пожертвование, предназначенное любителям футбола.

Известный украинский футболист Владислав Ващук передал в лавру футбольные мячи с собственным автографом. Их вручили студентам КДАиС - футбольным болельщикам, а также тем родителям, которые приходят за помощью в отдел социального служения Лавры, в качестве сувенира их детям, сообщается на сайте обители.