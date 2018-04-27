Футболист Владислав Ващук раздал в Киево-Печерской лавре мячи со своим автографом

19:49, 27 апреля 2018
Общество
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/ lavra.ua

Известный украинский футболист Владислав Ващук передал в лавру футбольные мячи с собственным автографом. Их вручили студентам КДАиС - футбольным болельщикам, а также тем родителям, которые приходят за помощью в отдел социального служения Лавры, в качестве сувенира их детям, сообщается на сайте обители

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