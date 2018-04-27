Насколько украинцы доверяют Церкви и как охотно делают пожертвования - опрос

Церковь удерживает одну из первых позиций среди общественных и политических институтов, которым доверяют украинцы.

Как сообщает «УНИАН-Религии» со ссылкой на социологическое исследование Центра Разумкова «Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения украинских граждан: тенденции 2010-2018 гг.», 60 % населения доверяют Церкви.

Во всех регионах Украины количество тех, кто доверяет Церкви, превышает тех, кто ей не доверяет. 23 % опрошенных не смогли четко ответить, доверяют ли они Церкви или нет.

Пока Церковь остается моральным авторитетом в глазах людей. Таким он является для 74 % жителей Западной Украины, для 41 % в Центральных регионах, для 39 % - на Юге и 28% − на Востоке.

Также украинцы рассказали о доверии к главам Церквей. Например, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию доверяют 32% опрошенных. Примечательно, что Предстоятелю Украинской Православной Церкви одинаково часто выражают доверие как сторонники самой УПЦ, так и 48 % опрошенных, которые являются верными УПЦ КП.

Относительно того, являются ли священники моральными авторитетами для населения, большинство – 44 % считают, что «священнослужители – такие же, как и большинство из нас, – со всеми достоинствами и грехами». Лишь 19% опрошенных сказали, что «большинство священнослужителей – глубоко моральные и духовные лица». Возросло количество людей, которые склонны считать, что священники думают больше про финансовую сторону, нежели духовную. В 2010 году так считали 17 % опрошенных, сейчас – 26 %.

Относительно того, жертвуют украинцы средства на благо Церквей, 11 % опрошенных ответили, что делают это регулярно, а 31 % - оказывают помощь, но изредка. Увеличилось количество тех, кто делает пожертвования в дни больших церковных праздников и оплачивает требы. В 2000 году таких людей было 16%, сегодня - 29%. Есть те, кто не оказывал материальной помощи никогда, это 28 % опрошенных.

*Социологическая служба Центра Разумкова осуществляет мониторинг состояния и тенденций религиозности украинского общества с 2000 г. Последнее по времени общенациональное исследование проведено с 23 по 28 марта. Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.