Как власть относится к Церкви: что думают украинцы - опрос

Лишь 17% украинцев считают, что власть относится одинаково ко всем религиозным организациям в стране. Есть Церкви, к которым власть относится лучше, чем к другим – так считают 32% граждан, а 18 % убеждены, что власть «возвышает одну Церковь в противовес другим».

Как сообщает «УНИАН-Религии», об этом свидетельствуют данные социального опроса, обнародованные Центром Разумкова.

Власть относится лучше к одной или отдельным Церквям - считают 64 % верующих Украинской Православной Церкви. Среди верующих УПЦ КП так считают 40%, в УГКЦ - 39%, а среди граждан, которые не относят себя ни к одному из религиозных вероисповеданий - 44%.

Лишь 12% украинцев считают, что в Украине должна быть государственная Церковь. Люди уверены, что это противоречит праву на свободу совести и приведет к дискриминации верующих других церквей. Так ответили 43 % респондентов. 38% опрошенных заявили, что “Украина исторически является многоконфессиональной страной и предоставления приоритета любой церкви вызовет лишь дополнительное напряжение в межцерковных и церковно-государственных отношениях”.

Относительно того, нужно ли вернуть Церкви отобранное советской властью все имущество, 26 % считают, что это следует сделать. 32 % выступили за то, чтобы вернуть только здания, в которых проводились богослужения. Лишь 14% ответили, что возвращать Церквям имущество, которое сейчас принадлежит государству, не следует.

19% граждан считают, что доходы Церквей и религиозных организации не должны облагаться налогом, еще 15% выразили свое мнение о том, что государство должно предоставлять Церквям льготы на коммунальные услуги.

*Центр Разумкова 26 апреля обнародовал результаты социологического исследования «Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения украинских граждан: тенденции 2010-2018 гг». Опрос проводился с 23 по 28 марта 2018 года по всей территории Украины, за исключением временно аннексированной АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 совершеннолетних респондентов, теоретическая погрешность не более 2.3%.