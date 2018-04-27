В Украине возросло количество верующих

В Украине возросло количество людей, которые считают себя верующими, их - 72 %, тогда как в 2000-м – 58 %. Также снизилось количество неверующих, такими себя сейчас считают 5% населения, а в 2000-м году их было 12 %.

Как сообщает «УНИАН-Религии», такие данные на днях обнародовал Центр Разумкова в социологическом исследовании «Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения украинских граждан: тенденции 2010-2018 гг.»

Примечательно, что уровень религиозности выше у людей старшего возраста. Верующими себя считают 77 % опрошенных в возрасте от 60 лет. Среди молодежи 18-24 лет, эта цифра составляет 65%.

На Западе Украины наибольший уровень религиозности - верующими считают себя от 91% жителей этого региона. Атеистами себя здесь считают 2 % населения, на Юге - 13% и 12 % на Востоке.

Большинство украинцев относят себя к Православию - 67%. На Западе 40% жителей признали себя греко-католиками. При этом в Украине граждан, которые посещают церковь не менее одного раза в неделю 13.1%. На Западе страны - 23.4%, на остальной территории - 7%.

На Юге и Востоке 20 и 16 %, соответственно, считают себя верующими, но не относят себя ни к одному из вероисповеданий. В целом, 59% опрошенных считают, что “человек может быть просто верующим и не исповедовать какую-то конкретную религию”.

***Опрос был проведен с 23 по 28 марта 2018 года по всей территории Украины за исключением временно аннексированной АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность не более 2.3%.