Митрополит УГКЦ подарил микроавтобус батальону «Тернополь»

Архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовской Украинской греко-католической церкви Василий Семенюк подарил батальону «Тернополь», который несет службу в зоне АТО, микроавтобус Volkswagen Transporter T4.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, автомобиль был передан вчера бойцам батальона патрульной службы милиции особого назначения накануне очередного отправления личного состава на восток в рамках ротации.

Кроме автомобиля, митрополит также передал на потребности батальона талоны на топливо.

«Микроавтобус, ключи от которого нам вручил владыка, является грузопассажирским, то есть универсальным. В зоне АТО им можно будет перевозить как личный состав, так и достаточно габаритные вещи, например, «буржуйки», – заметил заместитель командира спецбатальона «Тернополь» Игорь Левицкий.

В присутствии командиров и бойцов владыка освятил транспортное средство и подарил им вервицы.

Также митрополит Василий помолился за сохранение жизни тернопольских добровольцев и благословил их.

Архиепископ 30 октября подарил добровольческому батальону «Айдар» автомобиль Opel Frontera (2.3 TDI, 4x4). Его передали второй роте батальона, в которой служил погибший тернополянин Виктор Гурняк. В том бою, когда погиб Виктор, рота потеряла все технические средства.