Метехский мост в Тбилиси переименован в Мост 100 000 мучеников

С 13 ноября Метехский мост в Тбилиси будет носить имя 100 000 мучеников, отдавших на этом месте жизнь за веру. Об этом решении столичного муниципалитета мэр Тбилиси Давид Нармания объявил ещё до начала параклиса в честь Дня поминовения 100 тысяч мучеников.

Грузинская Православная Церковь отмечает День памяти 100 тысяч мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси. В честь подвига мучеников за веру во всех православных храмах страны прошли торжественные богослужения.

К Метехскому мосту была торжественно вынесена икона 100 тысяч мучеников. Вслед за тем Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II отслужил молебен. По окончании богослужения Патриарх Грузинский, сопровождавшие его духовные лица и тысячи прихожан, по установившейся традиции, опустили в воды Куры цветочные букеты и венки во славу подвига мучеников за веру.

В 1227 году султан Джалал-Эд-Дин захватил Тбилиси. Из Сионского храма вынесли иконы Богородицы и Спасителя, уложили посреди моста через реку Мтквари (Кура) и, пригнав горожан, приказали пройти по мосту, попирая святые иконы. Тем, кто откажется от христианства и осквернит святые иконы, обещали даровать жизнь; отвергавшим это условие отсекали головы. Поднялись на мост, и ни один грузин не дошел до другого берега, потому что никто из них не предал своей веры. «Сто тысяч отрубленных голов и обезглавленных тел унесли волны Мтквари», - свидетельствуют исторические хроники.

Благовест-инфо