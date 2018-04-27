Президент Федерации футбола рассказал, почему Кубок Лиги чемпионов приносили в церковь Киевского Патриархата

Президент Федерации футбола Украины прокомментировал фотографии с главным клубным трофеем Европы в церкви Киевского Патриархата.

Об этом сообщает "NewsOne" со ссылкой на "FootballHub".

"Этот визит был незапланированный. Мы шли пешком с кубком, проходили мимо православной церкви Киевского патриархата, - нас пригласил настоятель, отец Виталий. Там были десятки тысячи людей, все хотели сфотографироваться. Мы не обращали на это внимания - все могут быть приобщены к празднику футбола. А дальше мы спустились к "Меноре" - это самый большой еврейский центр в мире - и мы также туда зашли. Тоже была радость, много детей, горожан Днепра. Я видел эти эмоции счастья. Я вырос в Днепре, там у меня каждый - друг. Мы не имеем права делить на церкви, вероисповедания… Наша задача - приобщать всех к футболу. А во Львове нас в греко-католическую церковь пригласили. Моя задача - объединить всех вокруг футбола.

Я бы вообще не уделял этому внимания. Лучше больше внимания уделили бы ребятам, которых мы посетили в реанимации больницы Мечникова. Там столько счастья было", - сказал народный депутат и президент ФФУ Андрей Павелко.