В бедных странах живет больше верующих людей – исследование

Бедность, отсутствие образования, закрытые социальные лифты толкают людей к крайним формам выражения своих взглядов, в том числе религиозных – к экстремизму.

Как сообщает "Експерт", аналитики агентства Our World in Data, исследуя экономический рост, установили интересную взаимосвязь между богатством и отношением к религии. Оказалось, что в жизни жителей бедных стран религия играет более важную роль, чем в жизни жителей богатых стран.

Есть исключения, но отчетливо видна следующая тенденция: чем беднее страна, тем большую роль в жизни ее граждан играет религия. Чем богаче – тем менее важной является религия для граждан.

В богатых Японии, Германии, Южной Корее, например, меньше пятой части населения считает религию важной, тогда как в бедной Эфиопии 98% граждан религиозны.

Почему есть такая зависимость? У исследователей есть ответ на этот вопрос.

Экономика растет в основном за счет инноваций. Эфиопия, Уганда, Буркина-Фасо, Пакистан – очень религиозные страны, но у них одни из самых низких показателей количества патентов на душу населения.

Обратный пример – Япония. Граждане тут не сильно религиозны – лишь 11% считают ее значимой в своей жизни. Однако японские студенты занимают первое место среди стран ОЭСР в рейтинге знания точных наук. Поэтому количество патентов на душу населения в Японии – одно из самых высоких в мире. Как следствие, Япония – это страна скоростных поездов и роботов.

Экономика работает тогда, когда люди активно зарабатывают и тратят деньги, и обычно тратят на это значительное количество времени. Ценность этого времени измеряется доходами. Поэтому длительные службы в храмах, молитвы, обряды, которые отнимают время у работы, с экономической точки зрения нецелесообразны.