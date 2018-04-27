На Франковщине состоится экуменической велопробег по святыням четырех конфессий

Молодежная христианская союз "ДАР" организует экуменический велопробег “По калушским святынями”. Велопробег планируют на 12 мая в 12.00, сообщают "Окна". Участники велопробега соединят акцией 12 храмов Калуша и проедут 12 километров. Велопробег стартует от церкви святого Николая в Хотине. Участники проедут мимо церкви УГКЦ, УПЦ, УПЦ КП и римо-католического костела святого Валентина. Экуменический велопробег завершится возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Загорье, сообщает председатель молодежной христианской союза "ДАР" Андрей Ляхович. Акция посвящена Дню матери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter