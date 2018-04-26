Священник с Черниговщины духовно поддержал военных в АТО

На Светлой седмице протоиерей Василий Томишин, настоятель Свято-Троицкого храма г. Мена, волонтеры Олег Жураковский и Алексей Прищепа посетили зону боевых действий на востоке.

Очередной гуманитарный груз для воинов с продуктами питания и необходимыми вещами был собран жителями всего Менского района и прихожанами Свято-Троицкого храма, сообщает пресс-служба Черниговской епархии УПЦ.

Военным были переданы овощи борщевого набора, домашние заготовки и цитрусовые, праздничные гостинцы – куличи и пасхальные яйца, предметы гигиены и многое другое.

На протяжении всего маршрута на каждом блок-посту, а их преодолели более 20, отец Василий поздравил православных с праздником Пасхи, дарил гостинцы и иконки Покрова Святой Богородицы и Ангела Хранителя.

За трехдневную поездку священник с волонтерами посетили бойцов в Бахмуте, Авдеевской промзоне и шахте Бутовка, Северодонецке, Счастье, и других населенных пунктах.

"Везде десантники и связисты были рады такой помощи и духовной поддержке священника, благодарили волонтеров за их труд и мужество, ведь на передовой и в госпитале любая помощь – всегда праздник, особенно в Пасхальные дни", - сообщается на сайте епархии.

Задержались волонтеры в Счастье, где три года назад погиб житель Мены Вадим Жеребило. Отцу Василию пришлось и крестить его в детстве, и отпевать 21-летнего героя, награжденного посмертно орденом “За мужество”. На месте его гибели в Счастье батюшка совершил литию, а все присутствующие помолились за упокой души убиенного воина Вадима.