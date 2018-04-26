В Кропивницком состоится Международная научно-практическая конференция, посвященная развитию социального служения в Украине.

II Международная научно-практическая конференция «Тенденции развития социального служения в Украине: история, практика, состояние и перспективы» состоится в Кропивницком институте государственного и муниципального управления 23 мая, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Последний срок подачи материалов на конференцию – 11 мая 2018 г. (включительно).

Объем тезисов докладов – до 4-х страниц.

Для участия в конференции необходимо до 11 мая заполнить заявку, отправить на электронный адрес sluzhinnya@gmail.com тезисы доклада.

Участие в конференции с предоставлением авторского печатного экземпляра сборника материалов конференции бесплатная.