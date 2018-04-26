Семинаристы Киевских духовных школ посетили с концертом Прилуцкую воспитательную колонию

Студенты Киевской духовной семинарии вместе с волонтерами благотворительного фонда “Реабилитации несовершеннолетних сирот имени Святителя Луки” 16 апреля посетили Прилуцкую воспитательную колонию.

В этот день в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы священниками была совершена Божественная литургия, песнопения которой выполняли студенты Киевских духовных школ, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

После завершения богослужения состоялся концерт с участием воспитанников колонии и семинаристов.

В завершение встречи всех ждала праздничная трапеза и общение между молодежью.