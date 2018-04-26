Семинаристы Киевских духовных школ посетили с концертом Прилуцкую воспитательную колонию

18:27, 26 апреля 2018
Общество
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/ orthodox.cn.ua

Студенты Киевской духовной семинарии вместе с волонтерами благотворительного фонда “Реабилитации несовершеннолетних сирот имени Святителя Луки” 16 апреля посетили Прилуцкую воспитательную колонию.

В этот день в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы священниками была совершена Божественная литургия, песнопения которой выполняли студенты Киевских духовных школ, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

/ orthodox.cn.ua

После завершения богослужения состоялся концерт с участием воспитанников колонии и семинаристов.

/ orthodox.cn.ua

В завершение встречи всех ждала праздничная трапеза и общение между молодежью.

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