Семинаристы Киевских духовных школ посетили с концертом Прилуцкую воспитательную колонию
18:27, 26 апреля 2018Общество
27
Семинаристы с волонтерами посетили воспитательную колонию / orthodox.cn.ua
Студенты Киевской духовной семинарии вместе с волонтерами благотворительного фонда “Реабилитации несовершеннолетних сирот имени Святителя Луки” 16 апреля посетили Прилуцкую воспитательную колонию.
В этот день в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы священниками была совершена Божественная литургия, песнопения которой выполняли студенты Киевских духовных школ, сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.
После завершения богослужения состоялся концерт с участием воспитанников колонии и семинаристов.
В завершение встречи всех ждала праздничная трапеза и общение между молодежью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter