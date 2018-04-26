Во Франковске пьяный священник УГКЦ за рулем, убегая от полиции, столкнулся с грузовиком

В четверг, 21 апреля, около 21:00 на перекрестке улиц Грушевского - Василиянок в Ивано-Франковске водитель "Шкоды" не остановился по требованию патрульных.

Полицейские задержали водителя, им оказался священник из Калуша 1975 г.р., сообщает местный портал "Курс".

Событие квалифицировано как ДТП с пострадавшими, поскольку пострадала пассажирка «Шкоды».

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он прошел проверку на состояние опьянения в медучреждении, где зафиксировали 1,19 промилле алкоголя в крови.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка виновника ДТП, ее госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговой травмы.

По данным франковского портала "Курс", мужчину зовут Сергей Бусел и он служит в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы УГКЦ в селе Пийло Калушского района.