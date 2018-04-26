Во Львове среди останков узников, которых пересылали в ГУЛАГ, обнаружили тело священника

В урочище «Голоско» во Львове возобновили эксгумацию останков узников пересыльной тюрьмы № 25. В течение первой недели работ уже нашли 40 взрослых и 11 детских останков.

Как сообщает "Zaxid.net", по словам заместителя директора КП ЛОР «Доля», которое проводит работы, Владимира Харчука, впервые нашли тело священника. Он уточнил, что ранее поисковики откапывали останки гражданских людей и монахов. В этом году тоже были найдены монашеские скелеты и впервые останки священника.

«Мы знаем, что это священник, поскольку у него осталась колорадка от рясы – изготовлена из белой пластмассы, а также остатки темной одежды на самом скелете. Мы его эксгумируем отдельно, поскольку это все же священник и процедура перезахоронения священников происходит немного иначе чем светских людей», ‒ отметил Владимир Харчук.

Как и ранее, поисковики находят останки младенцев и нерожденных детей. Их идентифицируют по размеру костей и черепов.

Некоторые останки со следами трепанации. «Люди скорее всего проходили через тюремный госпиталь, поэтому есть много трепанированных черепов. Среди найденных на данный момент останков есть много женских – старшего возраста, потому что у них или полностью отсутствуют, или осталось лишь несколько зубов. Многие из них сопровождаются остатками черной ткани, что может свидетельствовать о том, что это была монашеская одежда», ‒ добавляют исследователи.

Также в яме нашли 26 советских копеек. Пока трудно прочитать точные даты их изготовления, но те, на которых удалось это сделать, датируются не позднее 1939 года. Также поисковики нашли пуговицы, церковные медальончики, расчески, зеркальце.

В течение 2018 года историки планируют продолжить исследования участка и провести поисковые работы для выявления вероятных захоронений жертв войн и политических репрессий во Львове, в частности захоронения воинов УГА на ул. Бережанской.

Поисковые работы жертв пересыльной тюрьмы во Львове проводят с 2013 года. Тогда на территории садового кооператива во время строительных работ нашли человеческие кости. Во время поисковых исследований в предыдущие годы выявили более 800 останков узников пересыльной тюрьмы № 25. Среди них женщины, мужчины, люди старшего возраста, младенцы и нерожденные дети. Тела хоронили без гробов, в больших ящиках, в которых могли пребывать по несколько человек разного возраста и пола. Часть найденных останков уже перезахоронили на Лычаковском кладбище в феврале 2016 года.

Эксгумационные работы проводит Мемориальный музей тоталитарных режимов «Территория Террора» и коммунальное предприятие Львовского областного совета «Доля», которое ищет, исследует, эксгумирует и перезахоронивает останки людей, которые погибли в результате депортаций, войн и политических репрессий.

Пересылочная тюрьма № 25 функционировала во Львове с 1944 до 1955 года. Основным ее предназначением был сбор и отправка заключенных в лагеря ГУЛАГа. На «львовскую пересылку» свозили осужденных заключенных из тюрем Западной Украины, где они находились от недели до года в ожидании своего этапа.