Сегодня ночью на центральной площади Припяти зажгли 32 свечи, в память о трагедии

В городе-призраке сегодня, 26 апреля, ночью загорелись свечи.

В полночь на центральной площади Припяти собрались бывшие жители города и работники зоны отчуждения, сообщает ТСН.

Ровно в 01.24 - именно тогда, 32 года назад, произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции - люди зажгли 32 свечи. Они символизируют время, прошедшее с момента трагедии. Сразу после - больше сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в частности, в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

Организаторы акции говорят, что таким образом смогли на мгновение "оживить" город, к которому уже вряд ли когда-то вернется жизнь.

"Впервые в Припяти подобное происходит в ночь аварии. Город также оживает и он с нами. Я помню этот город живым. Здесь прошла лучшая часть моего детства. Здесь оно и закончилось", - говорит организатор акции Александр Сирота.