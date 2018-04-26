Всеукраинский фестиваль духовных песнопений пройдет в Днепре

01:48, 26 апреля 2018
Общество
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/ eparhia.dp.ua

Церковные и светские коллективы, взрослые и дети, исполнят духовную музыку на Монастырском острове, у Свято-Николаевского храма, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

Мероприятие проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

Участники съедутся на фестиваль из Днепра и Днепропетровской области, а также других городов страны.

В епархии приглашают всех любителей духовной музыки посетить фестиваль и церемонию награждения.

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