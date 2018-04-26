Всеукраинский фестиваль духовных песнопений пройдет в Днепре
01:48, 26 апреля 2018Общество
9
Фото: «Надднепрянские Пасхальные песнопения»-2017 / eparhia.dp.ua
В Днепре 5 мая пройдет XV Всеукраинский фестиваль «Надднепрянские Пасхальные песнопения».
Церковные и светские коллективы, взрослые и дети, исполнят духовную музыку на Монастырском острове, у Свято-Николаевского храма, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.
Мероприятие проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.
Участники съедутся на фестиваль из Днепра и Днепропетровской области, а также других городов страны.
В епархии приглашают всех любителей духовной музыки посетить фестиваль и церемонию награждения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter