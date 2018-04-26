На фундаменте Галицкого Успенского собора проведут археологические работы и консервацию объекта

Галицкий Успенский собор не будут восстанавливать, вместо этого там проведут археологические работы, консервацию и музеефекацию объекта.

Об этом 20 апреля рассказал в эфире телеканала "UA.Карпаты" начальник управления культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской областной государственной админстрации Владимир Федорак.

Напомним, о намерении восстановления Успенского собора в Крылосе, который еще в 1157 году построил князь Ярослав Осмомысл, в прошлом году заявили председатели трех ОГА с нардепами. Ведущие ученые архитектуры и археологии Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Литвы и Германии обратились к Президенту Украины и Председателю Верховной Рады, чтобы прекратить любые попытки незаконной восстановления храма.