В УПЦ рассказали об отношении Церкви к «биозахоронениям» и кремации

В начале апреля Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 8248, в котором вводит понятие «биозахоронение» (захоронение, которое предусматривает использование материалов, которые разлагаются в течение пяти лет, при этом место захоронения обустраивается информационной табличкой). Согласно документу, местами для «биозахоронений» могут быть не только кладбища, но также парки культуры и отдыха, лесопарки.

Кроме того, на днях начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Божок заявила, что украинцы ментально все больше «склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет».

Зампредседатель Комитета по биоэтике и этическим вопросам при Священном Синоде УПЦ протоиерея Геннадия Батенко рассказал, как относиться к «биозахоронениям», почему Церковь против кремации и какое захоронение является по-христиански правильным.

– С христианской точки зрения это вопиющее беззаконие. Это нехристианский подход к смерти, человеку, к почитанию его тела - храма души.

Почему мы погребаем своих умерших? Потому что Иисуса Христа обвили в плащаницу и положили во гробе, а не сожгли. Следуя этому, данному Богом примеру, христиане всегда старались погребать умерших.

И кладбища освящали. Есть специальный чин освящения кладбища как места для захоронения людей. Ведь в теле при жизни находится душа. И если человек причащался, тело, как и душа, получало благодать от Господа, освящалось вместе с душой. Потому кладбища всегда считались святыми местами, где покоятся люди в своих телах, которые потом (вследствие праведной жизни людей) могли обретаться нетленными. Если же тело сжечь - как потом определишь нетленность?

Так что христианская традиция никогда не предусматривала кремацию. И хотя мы, взирая на то, что сегодня место на кладбище стоит больших денег, пока отпеваем кремированных, идеалом должно быть христианское погребение умерших, а не сжигание их тел. Например, Элладская Церковь перестала отпевать тех, кто дает согласие на кремацию, считая подобное антихристианством.

Идея «биозахоронений», предусматривающая к тому же возможность хоронить прах в парках (где, как правило, выгуливают домашних животных) - тревожный признак отношения людей к подобным себе не как к людям. Это напоминает то, что было сто лет назад, с приходом безбожной власти, которая, на словах возвеличивая человека, очень легко уничтожала сотни тысяч, миллионы людей.

Подобные инициативы, конечно, будут прикрываться какими-то красивыми словами о гуманизме, насущной необходимости... Но гуманизм не тождествен христианству. Об этом нужно помнить.